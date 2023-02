Slalom-Ass Lucas Braathen im Spital: Der Paradiesvogel bangt um die WM

So hatte sich Slalom-Aufsteiger Lucas Braathen seine Vorbereitung auf die WM in Courchevel und Méribel nicht vorstellt: Statt sich im Stangenwald für den Saisonhöhepunkt in Form zu bringen, liegt der 22-jährige Norweger im Spital in Zell am See. Der Grund: eine akute Blinddarmentzündung.

Der fünffache Weltcupsieger - zuletzt im Slalom von Adelboden - kam am Montag mit zunehmenden Bauchschmerzen zur Teambesprechung in Hinterreit, wo schließlich eine Blinddarmentzündung diagnostiziert wurde. Er wurde am Dienstagabend erfolgreich operiert und soll dieses Wochenende nach Norwegen zurückkehren.