Trotz ihrer 23 Jahre zählt Chiara Kreuzer bereits zum Inventar des Frauen-Skispringens. 2013 gewann sie in Val di Fiemme mit dem Mixed-Team WM-Silber, bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf holte sie mit der Mannschaft die Goldmedaille im Teambewerb. In ihrer Karriere feierte Kreuzer sechs Weltcupsiege.