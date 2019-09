Skisprung-Coach im Rollstuhl: Lukas Müller hat das erste Diplom

An der Seite dieses prominenten Quartetts absolvierte auch Lukas Müller den 25-tägigen Kurs. Der Kärntner sitzt seit einem Sturz beim Skifliegen am Kulm (2016) mit einem inkompletten Querschnitt im Rollstuhl, seine Liebe zum Skispringen ist freilich ungebrochen. Lukas Müller ist nicht nur gern gesehener Gast bei Skisprung-Veranstaltungen, er trainiert in Rif auch immer wieder gemeinsam mit Stefan Kraft oder Michael Hayböck.