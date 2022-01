Janne Ahonen ist zurück - holt Bronze - und tritt wieder ab

Janne Ahonen ist nicht weniger als eine Skisprung-Legende. Der Fünffache Weltmeister, zweifache Olympia-Silbermedaillengewinner und fünffache Vierschanzentournee-Gewinner hat schon mehrmals versucht, mit seiner Leidenschaft, dem Skispringen, aufzuören. Einmal 2008, einmal 2011 und schließlich 2018.

Am Wochenende kam er wieder zurück. Aus "Spaß", wie der Finne selbst sagte, nahm er an den finnischen Meisterschaften in Lahti teil - und gewann kurzerhand eine Medaille. Seine Sprünge auf 110 und 116 Meter reichten für Bronze.

Der mittlerweile 44-Jährige musste sich nur Antti Aalto (131 und 122,5 Meter) und Eetu Nousiainen (119 und 119,5 Meter) geschlagen geben. Ahonens Sohn Mico blieb mit 90 und 103 Metern wie viele andere Nachwuchstalente weit hinter dem Ahonen-Papa.