Skispringen: Ein Japaner platzte in die norwegischen Meisterschaften

Die Österreicher konnten am Sonntag nicht in den Kampf um die Spitzenränge eingreifen. Philipp Aschenwald gelang mit Rang zehn die beste Saisonplatzierung, Manuel Fettner wurde Elfter. Stefan Kraft, der Sieger vom Samstag, musste sich mit dem 26. Rang begnügen. Am Wochenende steigt die Tournee-Generalprobe in Engelberg.