Fünf Monate nach dem Horror-Sturz: Tande zurück auf der Schanze

Der norwegische Skispringer Daniel-Andre Tande trainiert fünf Monate nach seinem schweren Sturz beim Skifliegen in Planica wieder auf der Schanze. "Es ist fantastisch, endlich wieder in der Lage zu sein zu springen", sagte Tande in einem vom Weltverband FIS am Dienstag veröffentlichten Video. "Ich bin ein bisschen überrascht, dass das Level meiner Sprünge schon ziemlich gut zu sein scheint."