6. Saisonsieg: ÖSV-Star Tschofenig dominiert das Skispringen

Wer soll Daniel Tschofenig in diesem Winter stoppen? Seit Wochen schwebt der 22-Jährige in anderen Sphären und hat die Lufthoheit im Skispringen. In Willingen flog der Gewinner der Vierschanzentournee schon zu seinem sechsten Saisonsieg.

„Das war ein cooler Wettkampf, das Skispringen funktioniert im Moment für mich sehr leicht“, sagt der Kärntner, der als erster Österreicher seit 15 Jahren in Willingen gewann.