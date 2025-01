Tournee am Bergisel: ÖSV-Star Hörl dominiert die Qualifikation

Österreichs Skispringer gaben auch beim Qualifikations-Bewerb am Bergisel wieder den Ton an. Allen voran Vorjahressieger Jan Hörl, der in Innsbruck am Freitag in einer eigenen Liga flog.

Mit 135 Metern markierte der Tournee-Zweite die Höchstweite und lag in der Qualifikation klar voran.