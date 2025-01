Nach der Vierschanzentournee: Skisprung-Olympiasieger degradiert

Simon Ammann gewann 2002 und 2010 je zwei Olympia-Goldmedaillen. Doch den Absprung hat der Schweizer Skisprung-Olympiasieger verpasst. Mit 41 Jahren und der nach der verpassten Qualifikation in Oberstdorf abgebrochenen Vierschanzentournee verlor Ammann seinen Platz im Weltcup-Kader und wurde in den Continental-Cup degradiert.

An den nächsten beiden Wochenenden wird er nicht mehr im Weltcup teilnehmen, sondern in der 2. Liga in Klingenthal und Bischofshofen. Trainer Martin Künzle bestätigte: "Er muss das Vertrauen in seine Sprünge wieder finden."

Die Schweizer Skisprung-Legende Amann wird in dieser Zeit von Talent Yannick Wasser (20) ersetzt.