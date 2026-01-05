ÖSV-Jungstar mit Rückenwind: Embacher in Quali in Bischofshofen Zweiter

Stephan Embacher befindet sich bei dieser Vierschanzentournee weiter im Aufwind. Der 19-jährige Tiroler, der bei den Springen in Garmisch und am Bergisel jeweils Dritter wurde, war in der Qualifikation in Bischofshofen der beste Österreicher.

Stephan Embacher segelte auf der Paul-Außerleitnerschanze 138 Meter weit und überflügelte damit auch Lokalmatador Jan Hörl (137 Meter) und Titelverteidiger Daniel Tschofenig (134,5).

Nur Tournee-Leader Domen Prevc (140 Meter) war besser als die drei Österreicher.