ÖSV-Jungstar mit Rückenwind: Embacher in Quali in Bischofshofen Zweiter

Stephan Embacher befindet sich weiter im Hoch
Stephan Embacher musste sich in der Qualifikation in Bischofshofen nur Domen Prevc geschlagen geben und führte ein starkes ÖSV-Team an.
Von Christoph Geiler
05.01.26, 17:41
Stephan Embacher befindet sich bei dieser Vierschanzentournee weiter im Aufwind. Der 19-jährige Tiroler, der bei den Springen in Garmisch und am Bergisel jeweils Dritter wurde, war in der Qualifikation in Bischofshofen der beste Österreicher.

Stephan Embacher segelte auf der Paul-Außerleitnerschanze 138 Meter weit und überflügelte damit auch Lokalmatador Jan Hörl (137 Meter) und Titelverteidiger Daniel Tschofenig (134,5).

Nur Tournee-Leader Domen Prevc (140 Meter) war besser als die drei Österreicher.

Das ÖSV-Team präsentierte sich in Bischofshofen erneut stark. Von den elf Springern schafften gleich zehn die Qualifikation für den Bewerb am Dienstag (16.30 Uhr).

