Pech am Bergisel: ÖSV-Jungstar verpasst den 1.Sieg um 39 Zentimeter

Die Geschichte wäre dann doch zu kitschig gewesen: Ein junger Tiroler feiert seinen ersten Weltcupsieg am Bergisel. Aber viel hat nicht gefehlt, dass Stephan Embacher in Innsbruck den großen Coup gelandet hätte.

Nach seiner Halbzeitführung ging der 19-jährige Jungstar im 2.Durchgang als Letzter über die Schanze - und fiel noch hinter dem Japaner Ren Nikaido, der seinen ersten Weltcupsieg feierte, und Tournee-Leader Domen Prevc an die dritte Stelle zurück.

Am Ende trennten Stephan Embacher läppische 0,7 Punkte von seinem ersten Weltcupsieg. Das sind umgerechnet 39 Zentimeter.

Jan Hörl (4.) und Daniel Tschofenig (6.) rundeten die starke Teamleistung ab.