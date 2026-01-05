Mit Tageshöchstweite: ÖSV-Ass Lisa Eder springt auf das Stockerl

Es ist wohl nur mehr eine Frage der Zeit, bis Lisa Eder zum Sprung auf das oberste Treppchen ansetzt. Die 24-jährige Salzburgerin ist inzwischen ja ein Stammgast auf dem Siegespodest, beim Heimweltcup in Villach gelang ihr am Montag schon zum zwölften Mal in ihrer Karriere die Punktlandung in den Top 3.

So knapp wie diesmal war es freilich selten einmal. 2,7 Punkte fehlten Lisa Eder auf die Slowenin Nika Prevc und den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere. „Das war ein wirklich sehr cooler Wettkampf. Ich weiß, dass mein Weg stimmt“, sagte die Lebensgefährtin von Manuel Fettner.

Ihr Freund wartet in diesem Winter noch auch den ersten Podestplatz. Am Dienstag nimmt der 40-jährige Manuel Fettner in Bischofshofen Abschied von der Vierschanzentournee. Für den Tiroler ist es bereits die 27. Tournee.

Tageshöchstweite Vor allem der Sprung im Finaldurchgang dürfte Lisa Eder Zuversicht geben. Mit 96,5 Metern stellte die Österreicherin die Tageshöchstweite auf und rückte noch knapp an Seriensiegerin Nika Prevc heran. „Endlich habe ich einmal den Absprung richtig gut getroffen“, freute sich die Leogangerin.