Showdown: Die offenen Fragen vor dem großen Tourneefinale

An das dramatische Finale 2025 kommt die Vierschanzentournee heuer bei Weitem nicht heran: 1,3 Punkte hatten damals Stefan Kraft, Jan Hörl und Daniel Tschofenig vor dem letzten Springen in Bischofshofen getrennt. In diesem Jahr scheint die Entscheidung um den Gesamtsieg längst gefallen. Worum geht’s dann heute Dienstag in Bischofshofen (16.30 Uhr, live ORF1) eigentlich noch? Wer steht im Fokus?

Domen Prevc Es müsste beim Dreikönigsspringen schon mit dem Skisprungteufel zugehen, dass der Slowene den Goldenen Adler noch aus der Hand gibt. Zu souverän und formstark präsentierte sich Domen Prevc in den letzten Wochen, zu komfortabel ist sein Vorsprung (41,4 Punkte oder 23 Meter). Der Rekordvorsprung des Polen Adam Malysz aus dem Jahr 2001 (104,4) wird auch für den 26-jährigen Überflieger unerreicht bleiben. Prevc winkt aber ein neuer Gesamtpunkterekord: Der Leader hat jetzt schon deutlich mehr Zähler als Daniel Tschofenig im Vorjahr bei seiner Bestmarke (1194,4).

ÖSV-Team Für den starken mannschaftlichen Auftritt hätten sich die Österreicher bei dieser Tournee einen Tagessieg verdient. Am Bergisel fehlten Stephan Embacher zuletzt läppische 0,7 Punkte oder 39 Zentimeter auf den Prestigeerfolg. Am ehesten ist ein Coup beim Tourneefinale in Bischofshofen noch dem Jungstar aus Tirol und Jan Hörl zuzutrauen, die aktuell die stärksten ÖSV-Springer sind. Eine Tournee ohne Tagessieg ist für die Österreicher übrigens keine Seltenheit. Gleich bei fünf der letzten acht Veranstaltungen waren die ÖSV-Adler leer ausgegangen.

Tournee Gesamtwertung 1. Prevc 895,8, 2. Hörl 854,4, 3. Embacher 854,1, 4. Nikaido 841,7, 8. Tschofenig 811,9, 12. Ortner 777,7, 13. Fettner 770,4, 15. Kraft 764,8, 17. Schuster 755,1.

Stephan Embacher Der Senkrechtstarter könnte noch einen großen Prestigeerfolg landen. In diesem starken ÖSV-Team muss man erst einmal bester Österreicher werden. Der 19-Jährige liegt als Gesamtdritter lediglich 0,3 Zähler hinter seinem Landsmann Jan Hörl. Es wäre mittlerweile gar keine Überraschung mehr, würde Stephan Embacher den Vorjahreszweiten noch überflügeln. Der aktuelle Höhenflug hat für den Teenager noch einen positiven Nebeneffekt: Der Stams-Schüler hat in dieser Saison schon knapp 75.000 Euro Preisgeld verdient und wird im Februar bei Olympia dabei sein.w