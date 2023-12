Skispringen: Österreich gewinnt das Ländermatch gegen Deutschland

Knapp zwei Wochen vor Beginn der Vierschanzentournee präsentiert sich Stefan Kraft weiterhin in Höchstform. Der 30-Jährige gewann am Sonntag in Engelberg, es war sein fünfter Sieg im achten Bewerb in dieser Saison. Insgesamt feierte Kraft seinen 35. Sieg im Weltcup, die Führung in der Gesamtwertung baute er auf 167 Punkte aus.

Nach dem ersten Durchgang war der Salzburger noch auf Rang fünf gelegen, doch schon da wusste er: „Die Sprünge passen, die sind solide. Nur das Glück kann ich nicht beeinflussen.“ Denn der Wind hatte leicht von hinten geblasen, was Höchstweiten unmöglich machte. Das Glück hatte der Dominator dieser Saison dann im zweiten Sprung. Kraft landete erst nach 142 Metern – Tageshöchstweite.