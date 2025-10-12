ÖSV-Skisprung-Star Hörl: „Ich habe meine sieben Zwetschken beisammen“

Andreas Widhölzl hat mit seiner Einschätzung nicht übertrieben, dass Jan Hörl gerade in „einer eigenen Liga“ springt. Der österreichische Chefcoach hat das stärkste Skisprungteam der Welt um sich, aber Hörl sticht da im Moment noch einmal heraus.

„Ich habe meine sieben Zwetschken beisammen. Für mich könnte die Saison schon losgehen“, sagt der 26-jährige Pongauer.

Dass er gerade die Lufthoheit im ÖSV-Team hat, stellte Hörl bei den österreichischen Meisterschaften eindrücklich unter Beweis: Nach dem Sieg auf der Großschanze sicherte sich der Team-Olympiasieger in Saalfelden auch den Titel auf der Normalschanze. Und wie vor einer Woche landeten die Tiroler Manuel Fettner und Jonas Schuster auf den Plätzen 2 und 3.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fettner Lisa Eder gewann beide Meistertitel und ist plötzlich Österreichs Nummer 1 im Frauen-Skispringen

Während Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig auf den Start verzichtete, kam Stefan Kraft über Rang 10 nicht hinaus.