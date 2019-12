Stefan Kraft in Klingenthal nur von Kobayashi geschlagen

Weltcup-Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi führt zur Halbzeit des Weltcup-Skispringens in Klingenthal vor drei Österreichern das Klassement an. Der Japaner lag nach einem 136,5-m-Flug 4,7 Punkte vor Philipp Aschenwald (135 m), 5,8 vor Stefan Kraft (134) und 7,9 vor Gregor Schlierenzauer (135) an der Spitze. Jan Hörl (126,5) erreichte als 24. ebenfalls das Finale.

Michael Hayböck (34.) und Daniel Huber (45.) verpassten hingegen die Entscheidung. Der Norweger Thomas Aasen Markeng musste nach einem Sturz mit der Trage aus dem Innenraum gebracht werden.