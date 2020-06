Kamil Stoch gewinnt in Willingen

Immerhin gelang Stefan Kraft auch im 15. Weltcupspringen in Folge der Sprung in die Top Ten, allerdings war der 21-Jährige als Siebenter diesmal auch der einzige ÖSV-Adler in den Top Ten.

Krafts Kollegen konnten sich in Abwesenheit des erkrankten Cheftrainers Heinz Kuttin nicht wie erwünscht in Szene setzen. Gregor Schlierenzauer verpatzte den Finalsprung und wurde 13., und Michael Hayböck musste sich diesmal mit dem 20. Rang begnügen. Er verliert im Gesamtweltcup damit weiter an Terrain.

Das Springen in Willingen war eine Machtdemonstration des amtierenden Olympiasiegers und Weltcupgesamtsiegers. Der Pole Kamil Stoch hat seine Knöchelverletzung überstanden und dominierte den Bewerb vor Peter Prevc (Slo) und Severin Freund (GER).