Skispringen in Wisla: Russische Siegespremiere, ÖSV-Debakel

Mit Mittelmaß hat sich Mario Stecher noch nie zufrieden gegeben. Nicht zuletzt deshalb wurde der Olympiasieger in der Nordischen Kombination im Jahr vor der Heim-WM in Seefeld zum neuen Nordischen Direktor bestellt. Und so verwundert es auch nicht, dass der Steirer seinen Skispringern eine klare Mission mit in den neuen Winter gegeben hat. „Wir müssen wieder auf Augenhöhe mit den Topnationen sein“, verlangt Stecher. „Wir dürfen nicht mehr abfallen.“

Insofern konnte der Chef der ÖSV-Nordischen mit dem ersten Bewerb in Wisla nicht zufrieden sein. Denn keine 24 Stunden nachdem den Österreichern im Teamspringen mit Rang drei ein kleiner Achtungserfolg gelungen war, folgte prompt die große Ernüchterung: Im Einzelspringen schaffte es kein ÖSV-Athlet unter die ersten 15.