ÖSV-Adler holen einen Podestplatz mit Seltenheitswert

Dürr mit Rückstand

Die Langläufer bereiten sich derweil in Finnland auf die neue Saison vor und durften erste Erfolgserlebnisse feiern. In Saariselka gewann Teresa Stadlober das FIS-Rennen über 5 Kilometer Skating, ihr Bruder Luis siegte im Sprint, und schließlich gab es bei den Herren über 10 Kilometer durch Bernhard Tritscher und Benjamin Moser sogar einen ÖSV-Doppelsieg.

Dieser Wettkampf im hohen Norden war auch für Johannes Dürr ein Testlauf. Der Niederösterreicher, der 2014 bei den Winterspielen in Sotschi des Dopings überführt worden war, will bekanntlich bei der Heim-WM in Seefeld an den Start gehen. In Saariselka konnte Dürr (11.) nicht Schritt halten und büßte auf den Schnellsten Tritscher 2:14 Minuten ein.