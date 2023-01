Skilanglauf: Kläbo dominiert weiter Tour de Ski

Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo ist in der Tour de Ski weiter nicht zu bezwingen. Der Norweger setzte sich am Mittwoch in Oberstdorf in der Verfolgung über 20 km Skating durch und entschied damit auch die 4. Etappe für sich. Der zweifache Gesamtsieger gewann vor seinem Landsmann Sindre Björnestad Skar und dem Italiener Federico Pellegrino. Österreicher waren nicht am Start. Das 20-km-Rennen der Frauen mit Teresa Stadlober beginnt um 14:30 Uhr.