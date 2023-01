Ronaldo verwechselt Saudi-Arabien mit Südafrika

Als „größter Fußballer der Welt“ war er von der Moderatorin vorgestellt worden. Das tat gut, nachdem er bei der WM in Katar noch als Edelreservist mitansehen musste, wie sein großer Rivale Lionel Messi die Karriere mit dem WM-Titel krönte.

Umjubelt

Er habe in Europa alle Rekorde gebrochen. „Nun will ich auch hier ein paar Rekorde brechen“, erklärte Ronaldo, ehe er den noblen grauen Anzug samt hellgrauer Krawatte gegen ein Al-Nassr-Dress tauschte. Im Stadion schoss er ein paar Bälle ins Publikum und wurde dafür gefeiert, als hätte er ein Champions-League-Finale entschieden. Im gut gefüllten Mrsool Park, der Heimspielstätte seines neuen Klubs, waren auch einige Frauen auf den Tribünen zu sehen. Erst seit 2018 sind Zuschauerinnen bei Fußballspielen im Stadion in Saudi-Arabien erlaubt.

Die Kritik an seiner Entscheidung, nach Saudi-Arabien zu gehen, interessiere ihn nicht, betonte Ronaldo. „Ich bin ein Weltbürger. Ich will die Leute glücklich machen und dem Land helfen, besser zu werden.“ Ein Land, das wegen Menschenrechtsverletzungen international immer wieder in der Kritik steht. „Die Liga ist sehr konkurrenzfähig. Ich weiß, dass die Leute das nicht wissen“, erklärte Ronaldo. „Diejenigen, die mich dafür kritisieren, hierher zu kommen, wissen es nicht, sie verstehen Fußball nicht. Ihre Kritik ist mir auch egal, es ist meine Entscheidung.“