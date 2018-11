Skilanglauf: Johaug kehrte nach Dopingsperre mit Sieg zurück

Die 30-jährige norwegische Ski-Langläuferin Therese Johaug ist nach ihrer 18-monatigen Dopingsperre mit einem Sieg in die Szene zurückgekehrt. Sie gewann ein 10-km-Rennen in Beitostölen in Norwegen. Johaug war 2016 auf das Steroid Clostebol positiv getestet worden. Zuvor hatte sie unter anderem zweimal den Gesamtweltcup und sieben WM-Goldmedaillen gewonnen.