Training in Zermatt erneut abgesagt, die beiden Rennen wackeln

Das Wetter hat den Abfahrern erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie schon am Donnerstag musste auch das f├╝r Freitag geplante Training in Zermatt/Cervinia wegen Schnee und Wind abgesagt werden. F├╝r Samstag und Sonntag ist jeweils eine Abfahrt (jeweils ab 11.30 Uhr, live in ORF1) geplant.

Nachdem zun├Ąchst eine Verk├╝rzung der Strecke f├╝r das Training angeordnet wurde, erfolgte so wie am Donnerstag wenig sp├Ąter die Absage. Im einzigen Training am Mittwoch erzielte der K├Ąrntner Otmar Striedinger die Bestzeit.