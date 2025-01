Wie sicher ist die Ski-WM, Herr Innenminister?

Vier Tage vor Beginn der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm am 4. Februar hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag in Salzburg erklärt, dass es aktuell keine konkreten Bedrohungen gegen die Großveranstaltung gibt. „Es gilt in Österreich seit Oktober 2023 aber ein erhöhtes Gefährdungsszenario und Terrorwarnstufe vier von fünf“, so der Minister. Klares Ziel seien „Sicherheit und Schutz“ für Zuseher, Athleten, Mitarbeiter und nicht zuletzt die Bevölkerung im Ort.