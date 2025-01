Eine Abfahrt 48 Stunden vor der WM-Eröffnung: Die ungeliebte Generalprobe

Während die Frauen mit dem Slalom in Courchevel bereits am Donnerstag ihr letztes Weltcup-Rennen vor der WM in Saalbach-Hinterglemm absolviert haben, sind die Herren am Wochenende noch im Einsatz.

Am Sonntag steht in Garmisch-Partenkirchen noch eine Abfahrt auf dem Programm - genau zwei Tage vor der WM-Eröffnung mit dem Teambewerb.