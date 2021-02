Die Jagd nach der begehrten Abfahrtskrone

Zumal die Abfahrer nur mit wenigen Erfahrungswerten in die Medaillenjagd gehen. Nach der Kritik an der langsamen Kurssetzung im ersten Trainingslauf wurden im obersten Streckenteil gleich mehrere Richtungstore umgesteckt. Ganz zur Freude von Dominik Paris: Am Freitag hatte der Südtiroler noch lautstark protestiert und die Abfahrt mit einem Riesentorlauf verglichen, 24 Stunden später war der Lokalmatador dann der Trainingsschnellste und wieder rundum zufrieden. „Manchmal muss man sich halt trauen, etwas zu sagen. So ist es jetzt gut fahrbar. Und es sieht für die Zuschauer gleich viel besser aus.“

Trotzdem spricht Vincent Kriechmayr von einer völlig untypischen Strecke. „So einen Typ Abfahrt sind wir eigentlich noch nie gefahren“, meint der Oberösterreicher. Mit dem Selbstvertrauen und der Sicherheit eines Super-G-Weltmeisters fährt es sich aber auch auf so einem ungewöhnlichen Kurs leichter. „Ich habe in der Abfahrt nicht mehr ganz so einen Druck“, sagt der 29-Jährige. „Wobei ich schon hier bin, um Medaillen zu sammeln.“

Gerade dem Gold in der Königsdisziplin fahren die Österreicher nun schon ziemlich lange hinterher: Michael Walchhofer war 2003 in St. Moritz der letzte österreichische Weltmeister in der Abfahrt. In keiner anderen Disziplin warten die ÖSV-Herren schon so lange auf einen WM-Triumph.