Die Stars kritisieren die WM-Abfahrt: "Das sind brutale Kehren"

Dominik Paris war im ersten Abfahrtstraining in Cortina d'Ampezzo am schnellsten im Ziel. Aber das hatte nichts zu sagen. Denn der Südtiroler wollte diese Tortur einfach schnell hinter sich bringen und so entschloss er sich, einfach den direkten Weg zu nehmen und ließ kurzerhand einige Richtungstore aus.

Im Ziel war Paris entsetzt über die Kurssetzung im obersten Streckenabschnitt. Dort ähnelte die Abfahrt eher einem Riesentorlauf und die Läufer hatten kaum Tempo. "Das waren brutale Kehren. Solche Spitzkehren bin ich noch nie gefahren", kritisierte Paris. "Vielleicht muss ich die Disziplin wechseln. Man kann alles übertreiben."

Sicherheitsaspekt

Mit seiner Meinung stand der 31-Jährige nicht alleine da. Viele Stars, darunter auch Abfahrtsweltmeister Beat Feuz, waren von der ersten Fahrt über die Vertigine-Piste alles andere als angetan. Auch dem Schweizer ging es viel zu langsam. "Mit der Linie werden ich und Paris da runter nichts gewinnen", meinte die Nummer eins im Abfahrtsweltcup.