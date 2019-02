"Snow-How": Entschleunigung der schwedischen Art

Außerdem hat das Auto große Vorteile für große Menschen:

a) Anders als im Flugzeug besteht nicht die Gefahr, dass das Rollwagerl des Kabinenpersonals in die Schulter knallt.

b) Anders als im Flugzeug gibt es Beinfreiheit und keinen Mittelplatz, in den man sich hineinzwängen müsste.

c) Anders als im Flugzeug kann nahezu alles mitgenommen werden, das Herz und Hirn begehren (Luftbefeuchter!). Und schließlich ...

d) ... kann man anschauen, was man mag. Zum Beispiel die riesigen Brücken in Dänemark, die nachts dank der installierten Scheinwerfer an Kathedralen erinnern. Oder Sälen und Mora, Start und Ziel des berühmten Langlaufrennens Wasalauf (90 Kilometer!). Oder die beeindruckenden Stahl- und Papierfabriken in Borlänge. Oder die einstige Bergwerksstadt Falun. Oder einfach nur die Seen und Wälder genießen.