Kann man mit Österreichs Abschneiden bisher zufrieden sein?

Contra

Gert Korentschnig

Gestatten Sie einen persönlichen Rückblick: Ich hatte selbst die Freude, über vier Ski-Weltmeiterschaften für den KURIER zu berichten. Ich durfte in Saalbach, Morioka-Shizukuishi, Sierra Nevada und Sestriere an der Seite des hochverehrten Sportreporters Wolfgang Winheim dabei sein. Die Medaillenausbeute war - abgesehen von der Heim-WM in Saalbach mit fünf Goldenen - auch da mickrig: Es gab jeweils nur eine österreichische Siegerin ( Karin Buder, Renate Götschl) bzw. einen österreichischen Sieger ( Patrick Ortlieb).

Daher weiß ich, wie gigantisch groß der Druck auf die Läufer, ausgeübt von Medien und einer breiten Öffentlichkeit, war - und wie groß die Enttäuschung, wenn es nicht nach Wunsch klappte. Und diesmal? Es scheint uns fast egal zu sein, dass es immer noch kein Gold gibt. Die neue Bescheidenheit ist ausgebrochen.

Dabei investiert Österreich mehr Geld und Energie in das Unternehmen WM als alle anderen Länder (also jene paar, wo professionel Ski gefahren wird). Allein schon deshalb ist die bisherige WM in Åre eine Enttäuschung - daran können die paar Medaillen nichts ändern. Österreich liegt in der ewigen WM-Wertung an der Spitze und muss ein solches Ereignis dominieren - egal ob's schneit, ob die Startzeiten sich ändern oder die Pisten schlechter werden. Aber vielleicht holt ja der große Hirscher trotz Erkrankung die Kastanien noch aus dem Feuer, und alles ist gut.

Was jedenfalls typisch österreichisch ist: Wir gehen mit Politikern und Künstlern viel strenger um als mit Sportlern. Jede Kritik an einem Skifahrer wird als Hochverrat empfunden. Ein Indiz für übertriebenen Nationalstolz.