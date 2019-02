Das letzte Rennen der Lindsey Vonn: Ein Weltstar tritt ab

Und schließlich waren da die unzähligen Verletzungen, nach denen sie stets zurückgekommen ist. Eine durchtrennte Daumensehne vom Versuch, nach WM-Gold in Val d’Isère 2009 eine Champagnerflasche zu öffnen, war da noch eines der kleinsten Übel. Kreuzbandrisse (2007 bei der WM in Åre, 2013 bei der WM in Schladming und im November desselben Jahres), ein Knöchelbruch im Sommer 2015, ein dreifacher Schienbeinkopfbruch im März 2016, ein Oberarmbruch und schwere Nervenschäden im November; dazu serienweise Prellungen – Lindsey Vonns Karriere lief auf einem schmalen Grat. Auch nach der Abfahrt am Sonntag wird die lange Liste ihrer Operationen noch nicht beendet sein, sondern fortgesetzt werden.

Irgendwann, das weiß sie, wird sie wohl künstliche Knie brauchen, „und wenn sie ein Robotergelenk für mich entwickeln, könnte ich vielleicht weiter Rennen fahren“. Doch das ist ein Scherz.

Viel wichtiger ist ihr, dass sie in näherer Zukunft Mutter wird und dann mit dem Nachwuchs die Piste hinunterfahren kann. Das hat sie diese Woche auch ihrem Freund P. K. ( Pernell Karl) Subban bereits ausgerichtet, live von der Pressekonferenz in Åre, vor laufenden Kameras, per privater Handy-Übertragung in die Vereinigten Staaten.

Wie es weitergeht? Am Sonntagabend wird Lindsey Vonn feiern. Am Montagmorgen geht es nach Nashville zum Freund, und ihr nächster Gala-Auftritt wird bei der Verleihung der Laureus Awards in Monaco sein. Im Abendkleid, am 18. Februar.