Attraktionen, Abschiedstränen, Aufreger und Ärger: Åre 2019

POSITIV:

Mikaela Shiffrin

Was soll man über eine noch sagen, die mit 23 bereits ihren Fixplatz in den Geschichtsbüchern des Skisports hat? Mikaela Shiffrin – wer sonst – war der Superstar dieser Titelkämpfe in Åre. Und hätte die Amerikanerin nicht aus freien Stücken auf einen Start in der Kombination verzichtet, wer weiß, ob zu den zwei Goldmedaillen (Super-G, Slalom) und der Bronzemedaille (Riesentorlauf) nicht noch ein weiteres Stück Edelmetall dazu gekommen wäre. Im Slalom spielte Shiffrin „Vier gewinnt“, seit 2013 in Schladming ist die First Lady des Skisports in WM-Slaloms unbesiegt und hat jetzt bereits vier Mal in Folge ihre Paradedisziplin gewonnen.

Vincent Kriechmayr

Der 27-jährige Oberösterreicher konnte als einziger ÖSV-Speedfahrer die hohen Erwartungen erfüllen. Außer Kriechmayr schaffte es kein anderer Läufer, sowohl in der Abfahrt (Bronze) als auch im Super-G (Silber) auf das Stockerl zu rasen.