Schröcksnadel: "Unter unserem Wert geschlagen"

"Im Nationenweltcup sind die Damen weit voraus. Die Mannschaft ist gut", zeigte sich Schröcksnadel überzeugt. Dort führt Rot-Weiß-Rot mit 4.235 Punkten klar vor der Schweiz (2.418).

Als Grund für die medaillenlose WM der ÖSV-Damen nannte Schröcksnadel auch die Jugend. "Wenn die Erwartungshaltung hoch ist, spielen bei einer jungen Mannschaft eben auch die Nerven eine Rolle", meinte der 77-Jährige. Durchaus große Erwartungen hat er zumindest in den nächsten Jahren an Liensberger: "Die muss man in der Zukunft auf der Rechnung haben, die kann ganz vorne landen."