Ski-Weltcupauftakt in Sölden ohne den Lokalmatador

Für Fabio Gstrein beginnt die neue Saison mit einer Enttäuschung. Der Technik-Spezialist aus Sölden, der von allen Athleten die kürzeste Anreise zum Weltcup-Auftakt am Rettenbachferner hat, verpasst das Heimrennen am 24.Oktober. Nach den internen Qualifikationsläufen, die am Freitag auf dem Weltcuphang stattfanden, scheint Gstrein nicht im zehnköpfigen ÖSV-Aufgebot für den Riesentorlauf auf.

Mit Adrian Pertl gibt's einen weiteren prominenten Abwesenden. Auch der Slalom-Vizeweltmeister, der in dieser Saison auch mehr und mehr im Riesentorlauf Fuß fassen wollte, scheiterte in der internen Qualifikation. Die beiden vakanten Startplätze gingen an den Vorarlberger Patrick Feurstein und den Tiroler Raphael Haaser. Sollte Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr auf einen Start in Sölden verzichten, rückt Lukas Feurstein nach.