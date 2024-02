Zu viel Schnee: Erneut wurde der Super-G in Val di Fassa abgesagt

Nach der Absage am Samstag, musste im Weltcup auch der für Sonntag geplante Weltcup-Super-G in Val di Fassa abgesagt werden. Aufgrund der Massen an Neuschnee konnte die Piste nicht mehr rechtzeitig für das Rennen hergerichtet werden.

Damit reisen die Athletinnen ohne Rennen aus Italien ab. Bei den Frauen ist es die siebente Absage des Winters. Die nächsten Rennen bei den Frauen stehen am kommenden Wochenende in Kvitfjell auf dem Programm. Dort sollen am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G gefahren werden.