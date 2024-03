Wie die Schweizer der Ski-Nation Österreich davon gefahren sind

Der alpine Ski-Weltcup war 2023/24 erneut fest in Schweizer Hand. Durch die Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami gingen sieben der zehn Einzel-Kristallkugeln und der Nationencup an die Schweiz. Urs Lehmann , Chef von Swiss Ski, sprach von der "mit Abstand besten Saison der Neuzeit", forderte in der Stunde des Erfolgs aber Demut ein.

"Wir hoffen natürlich immer noch, dass sie bis 2027 anhängt", sagte Lehmann mit Blick auf die Heim-WM in Crans-Montana. Sie brauche nun einmal "Abstand, um das Erreichte zu realisieren und zu verarbeiten", meinte Gut-Behrami. Auch von den weiteren Arrivierten Joana Hählen, Wendy Holdener, Michelle Gisin und Jasmine Flury werden gewiss nicht alle den Höhepunkt in der Heimat als Aktive miterleben, so manche eventuell nach Olympia 2026 in Cortina und Mailand abtreten.

Lehmann will keine Erfolgsrezepte verraten

"Es ist wichtig, dass man den Nachwuchs, also die Stars von morgen, während der erfolgreichen Zeiten nicht vergisst", mahnte Lehmann. Er beruhigte aber auch. "Wir sind da dran, und nicht erst seit heute. Seid mir nicht böse, wenn ich nicht genau erzähle, was wir vorhaben. Aber sonst kopieren es die anderen", sagte Lehmann mit einem verschmitzten Lächeln. "Wir sind sehr gut aufgestellt, bei der Junioren-WM in Frankreich hat die Schweiz neun Medaillen (viermal Gold, Anm.) gewonnen." Österreich holte sechsmal Edelmetall mit einmal Gold durch Victoria Olivier in der Abfahrt.