Kriechmayr nach dem Sieg: "Wir haben gezeigt, dass wir besser sind"

Wie beurteilen Sie Ihre Leistungssteigerung nach der misslungenen Abfahrt?

Vincent Kriechmayr: "Ich glaube, meine Leistung war sehr gut. Ich habe 100 Prozent gegeben. Vielleicht hätte ich ein-, zweimal ein bisschen länger in der Position bleiben können, aber recht viel schneller schaffe ich es nicht. Gestern habe ich mich angeschwitzt, viel zu viel auf die Linie geschaut. Hin und wieder muss man auch instinktiv fahren und draufbleiben, wenn es einen drückt."

Hat das Ergebnis von gestern lange nachgewirkt?

Kriechmayr: "Nein, ich bin schon bei so vielen Debakeln dabei gewesen, ich habe schon so viele schlechte Leistungen in Gröden gezeigt. Ich glaube, das ganze Team hat das schnell abgehakt, wir haben einen super Galgenhumor gehabt. Jeder hat gewusst, dass wir uns besser präsentieren müssen. Heute wollten wir alle mit der Wut im Bauch zeigen, dass wir besser sind. Super, dass es für das ganze Team so funktioniert hat."

Es war ein sehr untypisches Rennen, weil die ganzen Wellen auf der Ciaslat-Wiese umfahren wurden. Haben Sie das auch so gesehen?

Kriechmayr: "Wir haben die beim letzten Mal auch schon umfahren, aber es war wirklich die einfachste Kurssetzung, die ich in einem Super-G bis jetzt erlebt habe, deswegen auch die engen Abstände. Da muss man voll am Limit sein. Wir haben es uns auch mit den Trainern so angeschaut und gesagt: Wenn es dich einmal drückt, bleib' drauf! Da braucht man nicht auf die Linie schauen, da geht es nur ums Runterlassen."