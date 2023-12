Hundertstelkrimi im Super-G: Kriechmayr siegt vor Hemetsberger

Das starke Ergebnis der Österreicher rundete Allrounder Marco Schwarz mit Rang fünf und nur 0,13 Sekunden Rückstand ab. Damit kamen am Freitag gleichviele Österreicher beim Super-G in die Top-5 wie am Vortag in die Top-30.

Andreas Ploier kam im unteren Teil der Strecke schwer zu Sturz und musste von den Einsatzkräften abtransportiert werden. Doch dann kam Entwarnung. Der Oberösterreicher trug wohl keine schwere Verletzung davon und stand nur unter Schock. Dennoch wird er im Krankenhaus genauer untersucht.

Mehr in Kürze