Schock beim Super-G in Bormio: Hubschraubereinsatz beim ersten Läufer

Die Stelvio in Bormio fordert in diesem Weltcup-Winter zahlreiche Opfer. In den letzten Tagen haben sich auf der berüchtigten Abfahrtspiste in Norditalien gleich mehrere Läufer schwer verletzt.

Auch der Super-G am Sonntag begann mit einem Schock: Bereits nach dem ersten Läufer musste der Rettungshubschrauber aufsteigen.