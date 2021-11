Ski-Stars auf Abwegen: Das ungeliebte Parallelrennen am Arlberg

Dabei ist Zürs wohl noch der beste Boden für dieses Format. Der Hang wurde extra so aufgeschüttet, dass die Athleten faire Bedingungen vorfinden – kein Vergleich zur Weltmeisterschaft in Cortina, wo der Bewerb der Frauen zur Farce wurde, weil einer der beiden Kurse deutlich schneller war. Felix Neureuther nannte das Rennen damals sogar "den Tiefpunkt im alpinen Skisport".

Wenn es nach Michael Matt geht, dann müsste die FIS mit den Parallelrennen neue Destinationen ansteuern. Er sieht dabei die Snowboarder als Vorbild, "die lassen ihre Big-Air-Bewerbe in großen Städten stattfinden". Der Tiroler hätte auch schon eine passende Metropole für künftige Parallelrennen ausgemacht: "Wieso fahren wir nicht in New York?"