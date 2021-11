Eisschnelllauf: Herzog muss Auftakt wegen Rückenschmerzen auslassen

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog muss die ersten beiden Weltcups der Olympia-Saison wegen Rückenproblemen auslassen. Ihre am Vortag wieder akut gewordenen Schmerzen seien über Nacht noch stärker geworden, weshalb man für den Auftakt in Tomaszow Mazoviecki (POL) und die nächstwöchige Station in Stavanger (NOR) absagen müsse, berichtet ihr Trainer und Ehemann Thomas Herzog am Freitag.

Die Ex-Weltmeisterin kann damit frühestens in der ersten Dezemberhälfte in den Weltcup einsteigen. Man lege den Fokus aber schon jetzt auf die Olympischen Spiele im Februar, so Thomas Herzog.