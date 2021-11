Eisschnelllauf-Star Herzog: Auf wackligen Beinen in die neue Saison

Vanessa Herzog bewegt sich gerade auf ziemlich dünnem Eis. Vor dem Weltcupauftakt am Freitag in Tomaszów Mazowiecki (POL) wird die Sprint-Weltmeisterin des Jahres 2019 von Selbstzweifeln geplagt: Hält der Rücken? Was machen die Beine? Und spielt der Kopf mit?

Ein Bandscheibenvorfall hat Vanessa Herzog im Sommer ordentlich aus der Bahn geworfen. Zu den körperlichen Problemen kam auch noch eine ernste allgemeine Verunsicherung, nachdem die 26-Jährige beim Training schwer auf die Hüfte gestürzt war, weil sie plötzlich ihre Beine nicht mehr richtig spürte. „Es ist eine wacklige Geschichte“, sagt Thomas Herzog, der Ehemann und Coach der Sprintspezialistin.