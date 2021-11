Eishockey: 3:0 gegen Deutschland – Sensation durch Österreich

Die Österreicherinnen gewannen in Füssen verdient. Sie waren läuferisch stark, taktisch enorm diszipliniert und machten mit riesigem Einsatz auch die fünf Unterzahlspiele wett. Theresa Schafzahl schaffte in einem sehenswerten Konter in Unterzahl das 1:0 (19.), Janine Weber staubte zum 2:0 (35.), die US-Legionären erhöhte in der Schlussphase auf 3:0 (55.). Die Deutschen hatten mental und kämpferisch nicht das Niveau, um diese österreichische Mannschaft zu besiegen.