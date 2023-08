Ski-Star Pinturault beendet seine Slalom-Karriere

Pinturault hat in seiner Karriere drei Weltcup-Slaloms gewonnen und stand in dieser Disziplin zwölf Mal auf dem Podest. In den letzten Winter hat der Gesamtweltcupsieger von 2020/'21 mehr und mehr von seiner früheren Slalom-Stärke verloren und war vor allem im Riesentorlauf und in den Speedbewerben erfolgreich.

Der 32-Jährige, der zuletzt bei der Heim-WM in Courchevel Gold (Kombination) und Bronze (Super-G) gewann, will sich "im letzten Teil meiner Karriere" auf Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf konzentrieren.