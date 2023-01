Odermatt gewinnt auch den zweiten Super-G in Cortina d'Ampezzo

Nach seinem Sieg am Samstag triumphierte Marco Odermatt auch beim zweiten Super-G in Cortina d'Ampezzo. Der Schweizer befindet sich auch nach seiner kurzen Verletzungspause in Überform, den letzten Speed-Bewerb vor der Ski-Weltmeisterschaft (in Courchevel/Meribel ab 6. Februar) gewann er vor Lokalmatador Dominik Paris (+0,76) überlegen.

"Es war am letzten Zacken, am Limit. Da oben war eine sehr schwere Kurve", analysierte der Sieger. "Ich werde jetzt schauen, wie gut ich mich bis zur WM erhole." Dann wird der 25-Jährige entscheiden, ob er auch in der Kombination an den Start gehen wird.