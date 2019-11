Ski-Star Jansrud auf den Spuren von King Kong

Manch anderen Läufern würde es möglicherweise übel nehmen, wenn er sich so in Szene setzt wie Kjetil Jansrud. Doch der Norweger ist alles andere als ein Ottonormalskiläufer - und angesichts seiner Erfolge und Biografie ist es nur zu verständlich, dass er in den Sozialen Netzwerken demonstrativ die Muskeln spielen lässt.