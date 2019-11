Schneller und weiter: Was der Wintersport zu bieten hat

Ein starkes Lebenszeichen gaben die österreichischen Abfahrer im ersten Training für ihren Saisonstart am Samstag ab. Hinter dem Schweizer Carlo Janka landeten am Donnerstag Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr auf den Plätzen zwei und drei, vier Österreicher fuhren in die Top sechs.

Bei minus 20 Grad und weniger präsentierte sich die Piste im kanadischen Lake Louise zwar hübsch, Vincent Kriechmayr aber waren die Verhältnisse zu langsam. Das sollte sich ändern, es soll zumindest ein wenig wärmer werden, bis es losgeht (20.15 Uhr/ live ORF 1).

Die Technikerinnen sind in Killington an der amerikanischen Ostküste engagiert. Im Riesenslalom am Samstag (15.45/19 Uhr/ ORF 1) geht der Kampf zwischen Mikaela Shiffrin, Alice Robinson und dem Rest der Welt weiter, am Sonntag folgt ein Slalom auf jenem Hang, der wie geschaffen ist für große Taten: Die Piste heißt Superstar.