Österreich ist am Sonntag (11.30 Uhr MEZ) im Big-Air-Finale der Ski Freestyler in Bakuriani mit beiden ÖSV-Athleten vertreten. Lukas Müllauer und Matej Svancer erreichten sicher die Medaillenentscheidung: Müllauer gewann nach einigen Verschiebungen seinen Qualifikations-Heat mit 96,40 Punkten und Svancer kam im gleichen Lauf mit 92,60 Zählern auf Rang drei. Damit kämpfen sie am Schlusstag der Snowboard- und Ski-Freestyle-Weltmeisterschaften in Georgen um die Medaillen.