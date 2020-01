Ski-Damen im Pech: Grippe bei Schmidhofer, Saisonende für Haaser

Mit einem Dreierpack setzen die Speed-Damen ab Freitag (9.45 Uhr/live ORF1) ihre Saison in Bulgarien fort: Bansko ist Schauplatz zweier Abfahrten und eines Super-G. Das Training am Donnerstag ging an die Schweizerin Joana Hählen, eine Zehntelsekunde vor der Italienerin Federica Brignone und eineinhalb vor der Steirerin Tamara Tippler.

Die Rennen könnten Mikaela Shiffrin einen (vor)entscheidenden Vorsprung im Gesamtweltcup verschaffen. Die 24-Jährige aus den USA, die zuletzt mit den Nerven raufte, als Dritte des Nachtslaloms von Flachau Tränen vergoss und im Parallel-Riesenslalom von Sestriere nur unwesentlich weiter kam als ihre slowakische Rivalin Petra Vlhova, verlor 1,08 Sekunden, das brachte der besten Skifahrerin der Gegenwart Platz vier – Vlhova reihte sich als Zehnte ein (+1,65).

Dreikampf statt Zweikampf

Doch längst ist das Duell ein Dreikampf geworden. Denn von hinten braust Federica Brignone heran, nur elf Punkte liegt die Allrounderin noch hinter Vlhova. Ihr Mammutprogramm scheint der Tochter der früheren Slalomspezialistin Maria Rosa Quario (vier Weltcupsiege) nichts auszumachen. Ganz im Gegenteil: Auch ihre Liebe zum Slalom hat die 29-Jährige mit dem Sieg in der Kombination von Zauchensee und dem 13. Rang im Torlauf von Lienz schon gezeigt.

Schmidhofer angeschlagen

Nicole Schmidhofer, die Titelverteidigerin im Abfahrtsweltcup, kam grippegeschwächt nicht auf Touren – Platz 46; ob sie fährt, ist offen. So kann die kleine Kugel für die Steirerin bald außer Reichweite sein: Corinne Suter (SUI) führt 43 Punkte vor Ester Ledecka, die ihren Abstecher zum Snowboard beendet hat. Schmidhofer liegt als Dritte 71 Punkte zurück.

Beendet ist die Saison für Ricarda Haaser: Untersuchungen haben ergeben, dass die Tirolerin in Zauchensee einen Bandscheibenvorfall erlitten hat. "Kinda sucks", kommentierte die 26-Jährige gewohnt trocken, "das ist irgendwie Scheiße, aber das Leben geht weiter."