Ski-Chaos geht weiter: Herren-Slalom und Frauen-Super-G abgesagt

Absagen im alpinen Ski-Weltcup da wie dort: Der MĂ€nner-Slalom in Val d'Isere und der Super-G der Frauen in St. Moritz fielen am Sonntag den Ă€ußeren Bedingungen zum Opfer. Regen und Schneefall wirkten so heftig auf die Pisten ein, dass die Voraussetzungen fĂŒr einen fairen und sicheren Abschluss des Speed-Triples der Frauen in St. Moritz sowie das zweite Technik-Rennen der MĂ€nner in Savoyen nicht möglich waren.