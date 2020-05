Jüngste Erfolge machen Hoffnung

Desto schwieriger die Strecke, desto besser schlagen sich die Österreicher. Das hat nach der Pleite in der Wetterlotterie von Gröden beim Steilwandrodeo in Bormio neben Reichelt und Klaus Kröll (der in Schladming ohnehin als Fixstarter gilt) auch Romed Baumann bestätigt. Und bei der ersten Abfahrt im neuen Jahr am Lauberhorn (19.1.) wird auch Max Franz, der Zweite von Lake Louise, zurückerwartet. Heikel wird die Aufstellung des Super-G-Teams, zumal es vor der WM nur noch ein Rennen in Kitzbühel, aber mehr als vier Kandidaten gibt.

Auch für die Damen stehen im Jänner in St. Anton (12./13. 1.) und Cortina (19./20. 1.) Speedrennen auf dem Programm. Die WM-Titelverteidigerin Elisabeth Görgl kämpft nach ihren Knie-Operationen noch um die Top-Form. Anna Fenninger (Super-G-Dritte in Lake Louise) hat sich für’s neue Jahr vorgenommen, auch in den schnellen Disziplinen an ihre Riesentorlauf-Leistungen anzuschließen.